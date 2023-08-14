Rusya’dan DAİŞ’in Suriye’deki saldırısına tepki

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Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından DAİŞ’in Suriyeli askerlere yönelik saldırısıyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Bu terörist eylemi kararlı şekilde kınıyoruz. Ölenlerin ailelerine içtenlikle başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede Suriye yönetimi ve halkı ile dayanışma içinde olduğunu bildiriyoruz” denildi.

Açıklamada, “Washington’un, Suriye’nin kuzeydoğusunda petrol, gaz ve tarımsal kaynaklar açısından zengin geniş bölgeleri fiilen işgal etmeyi amaçlayan politikası ve Şam’a yönelik devam eden yaptırım baskısı, sosyal ve ekonomik durumun daha da kötüleşmesine ve Suriye'de aşırılık yanlısı yeraltı örgütlerin harekete geçmesine yol açıyor” ifadelerine yer verildi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), geçen cuma günü DAİŞ mensuplarının Deyr ez-Zor kentinde DAİŞ mensuplarının asker taşıyan otobüse saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Saldırıda 23 Suriye askeri hayatını kaybetti, 10 asker de yaralandı.

DAİŞ mensupları son haftalarda Suriye’de saldırılarını artırdı.

SOHR bir hafta gün önce de DAİŞ’in, Rakka kırsalında 2017’den bu yana Suriye rejim güçlerinin kontrolü altında bulunan Madan Atik beldesinde rejime ait mevzilere ve kontrol noktalarına saldırdığını bildirmişti.

Bu saldırıda 10 rejim askeri ölmüş, 6’sı da yaralanmıştı.