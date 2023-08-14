Başkan Barzani, Uluslararası Koalisyon heyetini kabul etti

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Suriye ve Irak’taki Uluslararası Koalisyon güçlerinin eski genel komutanı General Matthew McFarlane ve yeni genel komutan General Joel Vowell’den oluşan üst düzey askeri heyeti kabul etti.

Başkan Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamada, Selahaddin’de Uluslararası Koalisyon’un eski ve yeni genel komutanlarıyla gerçekleştirilen görüşmede, General McFarlane, Başkan Barzani'ye veda etmek ve koalisyon güçlerinin yeni komutanını tanıtmak için ziyaret ettiğini belirtti.

McFarlane, geçmişte Peşmerge güçleri ve Kürdistan Bölgesi ile başarılı bir şekilde koordinasyon sağlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Peşmerge güçlerinin teröristlerle mücadeledeki rolünü takdir ettiğini ifade etti.

Koalisyon güçlerinin bundan sonraki aşamada da Peşmerge güçleri ve Kürdistan Bölgesi ile koordineli bir şekilde devam edeceğinin vurgulandığı görüşmede Başkan Barzani, General McFarlane'e çabalarından dolayı teşekkür ederek, Irak ve Suriye'deki koalisyon güçlerinin yeni komutanı General Joel Vowell'ı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Başkan Barzani, Peşmerge güçleri ile koalisyon güçleri arasındaki ortaklık ve koordinasyona vurgu yaptı.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi'ndeki görevini tamamlayan ABD'nin Erbil Başkonsolosu Irvin Hicks, Başkan Barzani ile vedalaşarak, geçmişte Kürdistan Bölgesi'nde görev yapmış olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Görüşmede terörle mücadele ve diğer güvenlik konuları da ele alındı.