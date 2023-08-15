Rusya'da patlama ve yangın: 30 ölü, 105 yaralı

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde bir benzin istasyonunda çıkan yangının patlamaya sebep olması sonucu ikisi çocuk, 30 kişinin öldüğü, 105 kişinin de yaralandığı bildirildi.