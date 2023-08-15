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Rusya'da patlama ve yangın: 30 ölü, 105 yaralı

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde bir benzin istasyonunda çıkan yangının patlamaya sebep olması sonucu ikisi çocuk, 30 kişinin öldüğü, 105 kişinin de yaralandığı bildirildi.
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HABER MERKEZİ

Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Başkanı Sergey Melikov, Mahaçkale şehrindeki benzin istasyonunda dün akşam yaşanan patlamada yaralananların tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

Meydana gelen patlamanın ardından Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na (EMERCOM) bağlı onlarca itfaiye personeli bölgeye intikal etti. EMERCOM yangının söndürüldüğünü duyurdu.

EMERCOM personelinin patlama sonucu oluşan enkazda çalışmalarına devam ettiği belirtilen açıklamada, can kaybı 30, yaralı sayısı ise 105 olarak açıklandı.

Dağıstan Soruşturma Komitesi de olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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