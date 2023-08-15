Bingöl, Malatya ve Siirt'te orman yangını

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Bingöl'ün Genç ilçesi Servi köyü kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından karadan ve havadan yürütülen söndürme çalışmalarına bazı sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar da destek veriyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Malatya'nın Hekimhan ilçesi Ballıkaya Mahallesi'nde kayısı bahçelerinin de bulunduğu dağlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına Büyükşehir, Arguvan ve Hekimhan belediyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildi.

Ormanlık alana ve yerleşim yerlerine yakın bölgede etkili olan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgilere göre, Siirt’in Baykan ilçesi Ziyaret Beldesi Meşelik Köyü mevkiinde gece saatlerinde henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yangın büyürken Diyarbakır, Batman ve Şırnak illerinden yangının söndürülmesi için destek istendi.

Adıyaman Deprem Bölgesi Genel Koordinatörü olarak görev yapan AFAD Siirt İl Müdürü Cahit Akkoyun, yangının büyümesi üzerine AFAD Kriz Merkezi ile görüşerek Ankara Hava Destekli Yangın Denetim Merkezinden ve Urfa Yangın Harekat Şube Merkezinden yardım istediklerini belirtti. (Kaynak: AA)