Politika

Çin ordusu: Sonsuza dek çalışan lazer silahı üretmenin yolunu bulduk

Çin ordusunda görevli bilim insanları, yüksek enerjili lazerlerin çok ısınmadan "sonsuza dek" çalışır durumda kalmasına olanak tanıyacak bir teknoloji geliştirdiklerini öne sürdü.
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Foto: (ABD Deniz Kuvvetleri)
Foto: (ABD Deniz Kuvvetleri)
dünya Çin ordusu lazer teknolojisi icat

HABER MERKEZİ

South China Morning Post'un haberine göre Ulusal Savunma Teknolojisi Üniversitesi'nden araştırmacıların geliştirdiği bu teknoloji aslında bir soğutma sistemi.

Söz konusu sistem, lazerlerin herhangi bir atık ısı biriktirmemesini sağlayacak.

İcat, lazer silah teknolojisinde önemli bir atılım olabilir. Zira lazerlerin çalışması sırasında oluşan zararlı ısı, bu teknolojiyle üretilecek silahların önünde önemli bir teknik zorluk.

Lazer teknolojisi onlarca yıldır var olsa da bu yüksek enerjili ışınlar o kadar fazla ısı üretiyor ki silah sistemleri geliştirmeye yönelik çalışmaları baltalıyor.

Ancak iddiaya göre Çin'in yeni soğutma sistemi, silahtan çıkan gazı kullanarak fazla ısıyı giderecek. Bu da silahların güç kaybetmeden sınırsız bir süre boyunca hassas lazer ışınları atmasına olanak tanıyacak.

Çince yayımlanan Acta Optica Sinica adlı bilimsel dergide yer alan bir makalede “Yüksek kaliteli ışınlar yalnızca ilk saniyede üretilemez. Aynı zamanda süresiz olarak da korunabilir” ifadeleri yer aldı.

ABD'li askeri kurumların da benzer teknolojiler üzerinde çalıştığı biliniyor. Ancak şimdiye dek yeterli ilerleme kaydedilemedi.

Britanyalı eski askeri yetkili Steve Weaver, son gelişmeyle ilgili bir tweet'inde "Haber doğruysa Çin, birden fazla yönden ABD'nin önüne geçebilir" ifadelerini kullandı.

Askeri uzmanlara göre Çinli bilim insanları ısınma ve bozulma sorunlarının üstesinden geldiyse bu büyük bir atılım.

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