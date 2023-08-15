BCF Başkanı: Mültecilerin durumuyla ilgili ABD’yle görüşeceğiz

ERBİL (K24)

K24’e konuşan BCF Başkanı Musa Ahmed, görüşme gerçekleştirdikleri bazı kuruluşların, yardımlarını sürdüreceğine dair söz verdiğini, yarın da ABD Dışişleri Bakanlığı’nda Irak Göçmen ve Mülteci Masası’yla görüşeceklerini belirterek şunları kaydetti:

“Yarınki toplantıda, Kürdistan Bölgesi’ndeki mültecilerin durumuyla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı’na daha fazla ayrıntı aktaracağız. Uluslararası örgütleri, Kürdistan Bölgesi’ne yardım etmeye teşvik etmeleri için ikna etmeyi umuyoruz.”

300 bin Ezidi göçmenin halen Kürdistan Bölgesi’ndeki kamplarda ağır şartlarda yaşamını sürdürdüğünü belirten Musa Ahmed, “Ezidi göçmenlerin yaşam şartları düzeldiğinde evlerine dönebilecekler. Dönüşleri önündeki en büyük engellerden biri, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak hükümeti arasında imzalanan Şengal Anlaşması’nın uygulanmamasıdır” diye konuştu.

Musa Ahmed, 248 bin Rojavalı göçmenin Kürdistan Bölgesi’ndeki 10 kampta yaşamını sürdürdüğünü ve yakın zamanda dönebilmeleri için imkan bulunmadığını, bu yüzden yardım kuruluşlarının desteğine ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Musa Ahmed, Barzani Yardım Vakfı’nın verilerine göre, 2 bin 800 ailenin yeniden kamplara geri döneceğini söyledi.

Bir süredir uluslararası örgütler Kürdistan Bölgesi’ndeki kamplara yönelik insani yardımlarını azaltmış durumda. Irak hükümeti de bir bölümü Irak’ın orta ve güney kesimlerinden göç eden bu kamplardaki vatandaşlarına hiçbir yardımda bulunmuyor.