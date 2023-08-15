Ekonomi

İbrahim Halil Sınır Kapısı’nda yoğunluğu bitirecek düzenleme

Zaho’da bulunan ve Türkiye tarafındaki Habur Sınır Kapısı’na açılan İbrahim Halil Sınır Kapısı’nda, yoğunluğun oluşmaması için turistik geçişlerde yeni bir mekanizmaya geçiliyor.
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kürdistan İbrahim Halil Sınır Kapısı Habur Sınır Kapısı

ZAHO (K24)

K24’e konuşan İbrahim Halil Sınır Kapısı Sözcüsü Kami Kamil Ali, yeni sistemle Türkiye tarafına turistik geçişler için iki yeni yol açıldığını söyledi.

Kami Kamil Ali, son 15 gün içinde Türkiye’ye seyahatte bulunmayanlarla günübirlik giriş-çıkış yapanlar için farklı işlem yapılacağını kaydetti.

Söz konusu düzenleme kararının, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Türkiye yetkilileri arasında yapılan bir dizi toplantı sonunda alındığı belirtildi.

Kami Kamil Ali, Türkiye tarafının da yeni mekanizmanın uygulanması için olumlu yanıt verdiğini söyledi.

11 Şubat günü İbrahim Halil Sınır Kapısı Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 6 Şubat’ta yaşanan depremler nedeniyle yolların zarar gördüğü ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin düştüğü belirtilmişti.

Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin Türkiye’yle olan ticaret hacmi 20 milyar doların üstünde ve iki ülkenin hedefi bu rakamı 50 milyar dolar banında çıkarmak.

Kürdistan Bölgesi İthalat ve İhracatçılar Birliği verilerine göre geçtiğimiz yıl 2 bin 204 ithalat izin verildi ve 15 milyar 400 milyon dolarlık ürün ithal edildi.

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