İmamoğlu: İstanbul'u savunmak için bir kez daha yola çıkıyorum

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ekrem İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi’nde basın açıklaması düzenledi.

Ekrem İmamoğlu, “31 Mart 2024 yerel seçimlerinde vatandaşlarımızı beraber yol yürümeye davet ediyorum. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır ben bu sözü çok önemsiyorum” dedi.

“Geçen dört yılda İBB iktidarın baskılarına karşı en üst seviyede direncin simgesi oldu. Saraçhane, siyasi davalara karşı bir güçlü demokrasi meydanına dönüştü” diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

“31 Mart 2024 yerel seçimlerinde vatandaşlarımızı beraber yol yürümeye davet ediyorum. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır ben bu sözü çok önemsiyorum. İstanbul’u kazanan bir belediye başkanı dünyanın en iyi şehrine hizmet etme şansına sahiptir. Çok önemli başka noktalara taşır.

İstanbul'un sorunlarını çözmek Türkiye'nin sorunlarını çözmektir. Şehrimizde tahammülü imkansız olan bir nüfus sorunu vardır.

2024 yerel seçimleri iktidarın fütursuzluğuna cevap yeri olacaktır. Bu da benim anladığım şekliyle İstanbul'u kazanmak Türkiye'yi kazanmaktır. İstanbul’la Türkiye'yi mühürlü görüyorum. Kendimi İstanbul’la mühürlü görüyorum.”

“İSTANBUL İTTİFAKI'NI KURMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM”

“Ben 2019'daki gibi partiler üstü İstanbul ittifakını kurmak için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullanan İmamoğlu, özetle şunları kaydetti:

“Ben hayatım boyunca bir koltuğa değil bir misyona aday oldum. Bugün bir misyon Türkiye'nin yeni bir yönetim anlayışına kavuşturulmasıdır.

Ben hayatımın hiçbir döneminde siyaseti sadece siyasi partilerden ibaret görmedim. Ama gücünü yerelden alan bir siyasetçi olarak siyasetin gücünü toplumdan aldığına inandım.

İstanbul Büyükşehir belediyesini hep birlikte korumalıyız. İBB'nin bu iktidarın eline geçmesinin maliyetinin eline geçmesinin farkında olmalıyız. Ben 2019'daki gibi partiler üstü İstanbul ittifakını kurmak için elimden geleni yapacağım.”