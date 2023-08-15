Şimdiye kadar 28 Peşmerge tugayı birleştirildi

ERBİL (K24)

Son olarak Başbakan Mesrur Barzani’nin talimatıyla üç yeni tugay kurularak Peşmerge Bakanlığı kadrosuna dahil edildi.

Söz konusu üç tugay olan 26, 28 ve 30’uncu tugayların bünyesinde 70’inci Birlikler’den oluşturulan 5 bin 400 subay ve Peşmerge bulunuyor. Bu üç tugay artık Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı 2. Tümen komutasında yer alıyor.

Peşmerge Bakanlığı bünyesinde yer alan Bireyler ve Gönüllüler İşleri Genel Müdürü Tuğgeneral Hikmet Omer, reformlara ilişkin, “9’uncu kabinenin göreve başlamasından bu yana Başbakan Mesrur Barzani’nin talimatıyla, Koalisyon timlerinin de desteğiyle Kürdistan Bölgesi güçleriyle ilgili reformlar yeni bir ekiple yürütülüyor. Bu süre zarfında 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26 ve 30’uncu tugaylar birleştirildi, 25 ve 27’nci tugaylarla ilgili sürecin ise yüzde 90’ı tamamlandı. Yakın zamanda onlar da Peşmerge Bakanlığı bünyesine alınacak” dedi.

Reform çalışmaları kapsamında devam eden sürece ilişkin Tuğgeneral Hikmet Omer şunları söyledi:

“Askeri uygulamalar ve 38 sayılı reform yasasına göre bizler komisyonlar aracılığıyla, bakanlığa bağlanan tüm güçlerle görüşüyoruz. Ayrıca emekliye ayrılacak olanlar için de işlem yapılıyor. Yaralananlar ya da zarar görenler de kendi birliklerinde tedavi görüyor. Askerliğe elverişli olanlar da düzenlenerek Peşmerge Bakanlığı bünyesine alınıyor. Bu yüzden sürecin tamamlanması için zamana ihtiyaç var.”

Kürdistan Bölgesi Hükümeti sayfasında yer alan açıklamada, 9’uncu kabinenin çalışmaları kapsamında 1 ve 2’nci Destek Kuvvetleri’nin de Peşmerge Bakanlığı bünyesine alındığı belirtildi.

Şimdiye kadar 28 tugay reformlar kapsamında oluşturuldu ve Koalisyon Güçleri ile Peşmerge Bakanlığı’nın denetiminde süreç devam ediyor. Oluşturulan plana göre Kürdistan Bölgesi’nin tüm güçlerinin 2-3 yıl içinde aynı süreci tamamlaması bekleniyor.