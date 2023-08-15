Politika

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin yeni İspanya Temsilcisi göreve başladı

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Dış İlişkiler Ofisi, yeni İspanya Temsilcisi’ni görevlendirdi.
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ERBİL (K24)

Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi, Kürdistan Bölgesi Hükümeti İspanya Temsilciliği’ne Darewan Hamid Xefar’ı atandığını söyledi.

Görev tevdi töreninde konuşan Dizeyi, “Dış ülkeler ve uluslararası toplumla ilişkilerimizi geliştirmek için yapılan değişiklikler çerçevesinde bugün Darewan Hamid, Kürdistan Bölgesi Hükümeti İspanya Temsilcisi olarak görevlendirildi” dedi.

Darewan Hamid Xefar’ı yeni görevinden dolayı kutlayan Dizeyi, Kürdistan halkının çıkarları doğrultusunda görevinde kendisine başarılar diledi ve görevinde kendisinde tam destek vereceklerini kaydetti.

18 Temmuz’da K24’e konuşan Sefin Dizeyi, Kürdistan Bölgesi’nin 14 ülkede temsilciliklerinin bulunduğunu belirterek, şartların uygun olması halinde bazı Arap ülkeleri başta olmak üzere bir dizi ülkede daha temsilcilik açma niyetinde olduklarını söyledi.

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