Ekonomi

Moody's Türk bankalarının görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk bankacılık sistemi için görünümü 'negatif'ten 'durağan'a değiştirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Moody's
Moody's
ABD Moodys türk bankaları kredi Türk bankacılık sistemi

HABER MERKEZİ

Moody's Investors Service'in yazılı açıklamasında, seçimlerin ardından iyileşen faaliyet koşulları nedeniyle görünümün istikrarlı sürdüğü ancak 'zorlu olmaya devam ettiği' belirtildi.

Moody's'in açıklamasında "Türk bankaları için faaliyet ortamı zorlu ve değişken olmaya devam etmektedir" dendi.

Açıklamada, ekonomik büyümede beklenen yavaşlama ve yüksek seyretmeye devam eden enflasyon nedeniyle notu aşağı çekildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, şu ifadelere yer verildi:

"Bununla birlikte, hükümetin politika yapımında Ortodoksluğa dönmek için attığı ilk adımlar Mayıs 2023'teki seçimler Türk bankaları için faaliyet koşullarını destekleyici niteliktedir. Çok yüksek enflasyon, daha yüksek vergiler ve liranın değerinin daha da düşmesi tüketici harcamalarını ve borçluların geri ödeme kapasitesini zayıflatarak bankaların varlıklarını baskı altına alır.

Döviz kurunda değer kaybı ve 2022'ye kıyasla daha yavaş olmakla birlikte kredi hacminde genişleme, görünüm döneminde sektörün sermaye yeterliliğini zorlayacaktır. Kârlılık normalleşecek 2022'de kaydedilen zirvelere kıyasla azalmış olsa da yine de güçlü kalmaya devam etmektedir."

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv