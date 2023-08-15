Moody's Türk bankalarının görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a çevirdi

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Moody's Investors Service'in yazılı açıklamasında, seçimlerin ardından iyileşen faaliyet koşulları nedeniyle görünümün istikrarlı sürdüğü ancak 'zorlu olmaya devam ettiği' belirtildi.

Moody's'in açıklamasında "Türk bankaları için faaliyet ortamı zorlu ve değişken olmaya devam etmektedir" dendi.

Açıklamada, ekonomik büyümede beklenen yavaşlama ve yüksek seyretmeye devam eden enflasyon nedeniyle notu aşağı çekildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, şu ifadelere yer verildi:

"Bununla birlikte, hükümetin politika yapımında Ortodoksluğa dönmek için attığı ilk adımlar Mayıs 2023'teki seçimler Türk bankaları için faaliyet koşullarını destekleyici niteliktedir. Çok yüksek enflasyon, daha yüksek vergiler ve liranın değerinin daha da düşmesi tüketici harcamalarını ve borçluların geri ödeme kapasitesini zayıflatarak bankaların varlıklarını baskı altına alır.

Döviz kurunda değer kaybı ve 2022'ye kıyasla daha yavaş olmakla birlikte kredi hacminde genişleme, görünüm döneminde sektörün sermaye yeterliliğini zorlayacaktır. Kârlılık normalleşecek 2022'de kaydedilen zirvelere kıyasla azalmış olsa da yine de güçlü kalmaya devam etmektedir."