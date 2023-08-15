CENTCOM’dan K24’e: Rojava’daki üslerimiz saldırıya uğramadı

ERBİL (K24)

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Rojava’daki Şeddadi üssü ve Deyrezor’daki üslerinin saldırıya uğramadığını açıkladı.

K24’ün sorusunu yanıtlayan CENTCOM, içerisinde bulunduğumuz ayın 12’sinde Haseke’deki Şeddadi üssü ve Deyrezor’daki Koniko sahasına herhangi bir saldırının gerçekleşmediğini bildirdi.

Geçtiğimiz Cumartesi günü, Suriye'nin Deyrezor vilayetindeki ABD askeri üslerine füze saldırısı yapıldığına dair haberler yayınlanmıştı.

Suriye’nin Al Watan gazetesinde çıkan haberde, ABD’nin resmi olmayan El-Welid sınır kapısından Suriye'ye yeni bir askeri konvoy getirdiği belirtilmişti. Haberde, "Konvoyda lojistik, mühürlü kutular ve beton bloklar taşıyan 20 kamyon vardı, ardından Haseke kırsalındaki üslerine doğru yola çıktılar” ifadelerine yer verilmişti.

Haberde, "ABD, daha fazla askeri teçhizat getirerek Suriye'nin doğusundaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. ABD, Suriye'deki asker sayısını da bin 500’e çıkardı.

ABD askeri yetkilileri, Suriye'de yaklaşık 900 ABD askeri olduğunu söylüyor.

Bunların yaklaşık 200'ü, ABD'nin Suriye güçlerini eğitme ve DAİŞ’e karşı savaşmaya hazırlama kampanyasının bir parçası olarak Tenf askeri üssünde bulunuyor.