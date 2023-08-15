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NASA: 1880'den beri en yüksek sıcaklık yaşanıyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yaptıkları ölçümlerde kayıtların tutulduğu 1880’den itibaren en sıcak ayın Temmuz 2023 olduğunu teyit etti. En sıcak beş temmuz ayının ise son beş yıl içinde yaşandığı vurgulandı.
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dünya NASA Hava sıcaklığı küresel ısınma

HABER MERKEZİ

NASA tarafından dün yapılan açıklamada, “Genel olarak Temmuz 2023, NASA'nın kayıtlarındaki herhangi bir temmuz ayından 0,24 santigrat derece (C) daha sıcaktı ve 1951 ile 1980 arasındaki ortalama temmuz ayından 1.18 C daha sıcaktı” denildi.

Güney Amerika, Kuzey Afrika, Kuzey Amerika ve Antarktika Yarımadası'nın bazı bölümlerinin özellikle sıcak olduğunu belirten NASA, bu bölgelerde ortalamanın yaklaşık 4 derece üzerinde sıcaklık artışlarının yaşandığını kaydetti.

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ISINMA DEVAM EDECEK

Sıcaklıkta rekor kıran Temmuz 2023'te, özellikle son 40 yılda belirgin hale gelen sera gazı emisyonlarından kaynaklanan uzun vadeli insan kaynaklı ısınma eğiliminin sürdüğü ortaya kondu.

NASA’nın on binlerce metroloji istasyonundan alınan yüzey hava sıcaklığı verilerine göre, 1880'den bu yana en sıcak beş temmuz ayının, son beş yıl içinde yaşandığı vurgulandı. (Kaynak: T24)

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