Irak Başbakanı’ndan Ezidi köyünün yeniden inşa çalışmalarının başlatılması talimatı

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Koço köyündeki yeniden inşa çalışmalarının başlatılması talimatını verdi.

Irak Başbakanı’nın ofisinden yapılan açıklamada, DAİŞ tarafından Koço köyünde Ezidi Kürtlere yönelik katliamın 9’uncu yıldönümünde Sudani’nin, söz konusu köyün yeniden inşası için çalışmaların başlatılması talimatını verdiği bildirildi.

Irak Başbakanı’nın Koço köyünün yeniden inşasına yönelik talimatının, yerli halkının ödediği bedellere karşılık geldiğinin kaydedildiği açıklamada, “Hükümet, halkın ve çeşitli toplulukların güvenli ve onurlu bir şekilde yaşamından kendini sorumlu olarak görüyor” denildi.

2014 yılında Musul'u işgal etmesinin ardından Şengal ilçesi ve çevre köylere saldıran DAİŞ'in toplu katliam gerçekleştirdiği köylerden biri de Şengal'in güneyinde, ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta yer alan Koço köyüydü.

Söz konusu köyde 400 Ezidi, DAİŞ tarafından katledilirken, 1250 kadın, çocuk ve erkek DAİŞ tarafından kaçırılmıştı.