Bakan Sabah, Türkiyeli başkonsolosla ikili ilişkileri görüştü

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu Divanı Başkanı Umed Sabah, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut ile Türkiye – Kürdistan Bölgesi ilişkilerin gelişimini görüştü.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakanlar Kurulu Divanı Başkanı Umed Sabah, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut ve beraberindeki heyeti Bakanlar Kurulu Divanı’nda ağırladıklarını söyledi.

Sabah, “Görüşmede Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin koordinasyonu ve daha da geliştirilmesi ele alındı” dedi.

Ayrıca Sabah, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Türkiye arasındaki ticari hareketler üzerinde duruldu. Ayrıca Kürdistan Bölgesi'ndeki son siyasi ve ekonomik gelişmeler ile Irak'taki siyasi süreç ve federal hükümet ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti arasındaki diyalog ve ilişkiler ele alındı” dedi.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi ve Türkiye şirketlerinin sorunlarının da konuşulduğu kaydedildi.

Geçtiğimiz yıl Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 12 milyar dolar seviyesine ulaşmıştı.