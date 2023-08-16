KYB’den KDP’ye kutlama mesajı

ERBİL (K24)

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politbüro, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro’ya gönderdiği kutlama mesajında, “Kürdistan Bölgesi’nin statüsünü ve kazanımları korumak, büyük bir işbirliği, ulusal adanmışlık ve ortaklığı geliştirmeyi gerektiriyor” ifadelerine yer verdi.

KYB mesajının devamında, “Bunun, mücadelenin önceliklerinin düzenlenmesinin milletimizin yaşam şartlarının iyileştirilmesi açısından siyasi güç ve taraflar arasında ilişkilerin gelişmesine vesile olmasını umuyoruz” denildi.

KDP’NİN KURULUŞU

KDP, Ölümsüz Lider Mele Mustafa Barzani liderliğinde, 16 Ağustos 1946 tarihinde Kürdistan Cumhuriyeti’nin başkenti Mahabad’da kuruldu.

KDP’nin ilk kongresi, Said Fehim Feyli’nin Bağdat’taki evinde gerçekleştirildi. Bu kongreye 70 üye katıldı. Bu üyelerden Ali Abdullah, Cafer Habib, Muhammed Kerim, Salih Yusuf ve birkaç üye partinin programını belirledi.

KDP, ikinci kongresini Ali Hemdi’nin Bağdat’taki evinde Mart 1951 yılında gerçekleştirdi. 3’üncü kongre 1953 yılında Kerkük’te yapıldı. 4’üncü kongre ise Ziyade Koyi’nin Bağdat’taki evinde 1959 yılında yapıldı.

KDP 77 yıldır siyaset, sosyal, ekonomik, yerel ve uluslararası arenada varlığını sürdürüyor.