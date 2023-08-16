Başbakan Mesrur Barzani’den Kürdistan’da dereceye giren öğrencilere ödül

ERBİL (K24)

Bugün saat 11.00’de düzenlenecek törende Başbakan Mesrur Barzani, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında liseden mezun olan ve sınavda birincilik elde eden öğrencilere ödül takdim edecek.

Törene Eğitim Bakanı Alan Heme Said’in yanı sıra öğrencilerin aileleri de katılacak.

Kürdistan Bölgesi’nde üniversite sınavı oturumları 3-27 Haziran tarihleri arasında yapıldı. Sınava farklı alanlardan 117 bin 364 öğrencinin girdi.

Sınav sonuçları ise 3 Temmuz’da açıklandı. Başbakan Mesrur Barzani, sınavda dereceye giren öğrencilere mesaj göndererek kutlamıştı.