Neçirvan Barzani: KDP her zaman olduğu gibi sorunların çözümünde inisiyatif almalı

ERBİL (K24)

KDP Başkan Yardımcısı ve Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, KDP’nin 77’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

KDP’nin kuruluşunun Kürdistan halkının tarihinin önemli bir aşaması olduğunu belirten Neçirvan Barzani, “Bu vesileyle, milletimizin lideri Ölümsüz Barzani, Kürdistan’ın özgülüğü için canını feda eden tüm şehitlerimiz ve kahraman Peşmergelerimizin aziz ruhlarına selam olsun” ifadelerini kullandı.

Neçirvan Barzani başta Başkan Barzani olmak üzere tüm KDP yönetimi, üye ve destekçilerini kutlayarak, kendilerine başarı dileğinde bulundu.

KDP’nin kuruluşunda bugüne devrimin için aktif olarak yer aldığını belirten Neçirvan Barzani, “Rüyasını gerçekleştirmesi ve amacına ulaşması için Kürdistan halkının temsilciliğini yapmaya devam ediyoruz. KDP nasıl ki 77 yıl önce tarihi bir gereklilik olarak Kürdistan halkının talebi ve amaçları doğrultusunda kurulmuşsa bugün de krizlerin atlatılması ve Kürdistan halkının yüksek amaçlarına ulaşması umuduyla öncülük etmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

KDP’nin sorumluluğunun da tarihi kadar büyük olduğunu belirten Neçirvan Barzani, “Bundan dolayı KDP her zaman olduğu gibi, sorunların çözümü ve krizlerin aşılması için tüm tarafları bir araya getirmeli ve birliğin koruyucusu olarak öncülük görevini yerine getirmelidir” değerlendirmesinde bulundu.

Neçirvan Barzani, mesajının sonunda “Nerede olursan tüm KDP’lileri selamlıyor, kendilerine ve tüm Kürdistan halkına başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.