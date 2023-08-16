Politika

ABD: İran'ın nükleer programını yavaşlatmasını memnuniyetle karşılarız

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran'ın nükleer programını yavaşlatmaya yönelik herhangi bir adımını memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.
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ABD ABD İran nüklee program

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanlığında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazeteci Wall Street Journal gazetesinin İran'ın nükleer programını yavaşlattığına ilişkin haberine işaret ederek, "Bu doğru mu? Sizdeki bilgilere göre gerçekten nükleer programlarını yavaşlattılar mı?" sorusunu yöneltti.

Blinken ise bu soruya, "Bahsettiğiniz haberi teyit edemem. Tabii ki ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden bu yana İran'ın gerçekten büyüyen nükleer tehdidi azaltmaya yönelik atacağı adımları memnuniyetle karşılayacağımızı söyleyebilirim" yanıtını verdi.

Blinken ise bu soruya, "Bahsettiğiniz haberi teyit edemem. Tabii ki ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden bu yana İran'ın gerçekten büyüyen nükleer tehdidi azaltmaya yönelik atacağı adımları memnuniyetle karşılayacağımızı söyleyebilirim" yanıtını verdi.

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