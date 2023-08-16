Başbakan’dan dereceye giren öğrencilere tebrik

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani’nin katılımıyla, üniversite sınavında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Konuşmasında, “Eğitiminizin bu aşamasını başarıyla tamamlayıp üniversite öğrenimi aşamasına adım attığınız için sizleri kutluyorum” diyen Başbakan, öğretmenlere de emeklerinden dolayı teşekkür ederek, “Öğretmenler, eğitim sektöründe yapmak istediğimiz değişimin dinamosu olacaktır” ifadesini kullandı.

Başbakan konuşmasında, Başkan Mesud Barzani’nin doğum günü ile Kürdistan Demokrat Partisi’nin kuruluşunu da kutladı.

“Sayın Başkan Barzani’ye ve şerefeli ve vatanperver her Kürdistanlıya tebriklerimi iletiyorum. Yüce Allah’ın her zaman alicenaplarına, ulusumuzun ve vatanımızın hakikat davasında liderliğe devam etmesi için yardım etmesini temenni ediyoruz.”

Başbakan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün burada bu yetenekli derece öğrencilerinin arasında bulunmaktan kıvanç duyuyor, kendimi şanslı hissediyorum. Kürdistan’ın kalbi Kerkük kenti birincilerinin de burada olmasından daha büyük mutluluk duyuyorum. Eğitiminizin bu aşamasını başarıyla tamamlayıp üniversite öğrenimi aşamasına adım attığınız için sizleri kutluyorum. Yaşamınızın bundan sonraki tüm aşamalarında sizlere şans ve başarı diliyorum. Sizlere destek olan anne babalarınız, yakınlarınız ve değerli öğretmenlerinize de ayrıca teşekkür ediyorum.

Eğitim sektörü her zaman benim ve Bakanlar Kurulu’nun önem verdiği bir alan olmuştur. Corona salgını ve ekonomik kriz gibi zorlu dönemlerde bile tüm imanlarımızla bu sektörde devamı sağlamaya çalıştık. Buradan Eğitim Bakanlığı ve özellikle Eğitim Bakanı Dr. Alan’a, öğretmenlere ve tüm sektör çalışanlarına verdikleri emekten, bu zorlu süreçte vazgeçmeden devam etmelerinden ötürü teşekkür ediyorum.

Öğretmenlerimiz büyük görevleri ve emekleriyle her zaman toplumumuzun mücadeleci örnekleri olmuştur. Tüm zorluklara rağmen kutlu eğitim ve öğretim mevziini bırakmadılar. Bu duruşunuz her zaman takdire şayandır.”