Politika

Rusya: ABD F-35'leri Suriye’de Rus Su-35'lerine tehlikeli biçimde yaklaştı

Suriye'de görev yapan uluslararası koalisyonun üyesi ABD'ye ait F-35 savaş uçaklarının Rus Su-35 avcı uçaklarına tehlikeli biçimde yaklaştığı ifade edildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
suriye ABD Rusya Suriye

HABER MERKEZİ

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin iki F-35 savaş uçağının Suriye'nin güney sınırı boyunca planlı uçuş gerçekleştiren Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait iki Su-35'e tehlikeli biçimde yaklaştığını belirtti.

Kulit, hadisenin 14 Ağustos'ta saat 12.35-12.50 arasında Tanf bölgesinde yaklaşık 9100 metre irtifada yaşandığını bildirdi.

Rus pilotların çarpışmanın önüne geçilmesi için gereken önlemleri aldığını anlatan Kulit, koalisyon güçlerinin havada kaza ve olayların yaşanması ve Suriye hava sahasındaki durumun kızışması için tehlikeli adımlar attığını vurguladı.

Rus komutan, koalisyon güçlerinin Rus tarafının onayını almadan insansız hava aracı (İHA) uçuşları gerçekleştirerek çatışmasızlık protokolünü 9 kez ihlal ettiğinin de altını çizdi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv