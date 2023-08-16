Rusya: ABD F-35'leri Suriye’de Rus Su-35'lerine tehlikeli biçimde yaklaştı

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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin iki F-35 savaş uçağının Suriye'nin güney sınırı boyunca planlı uçuş gerçekleştiren Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait iki Su-35'e tehlikeli biçimde yaklaştığını belirtti.

Kulit, hadisenin 14 Ağustos'ta saat 12.35-12.50 arasında Tanf bölgesinde yaklaşık 9100 metre irtifada yaşandığını bildirdi.

Rus pilotların çarpışmanın önüne geçilmesi için gereken önlemleri aldığını anlatan Kulit, koalisyon güçlerinin havada kaza ve olayların yaşanması ve Suriye hava sahasındaki durumun kızışması için tehlikeli adımlar attığını vurguladı.

Rus komutan, koalisyon güçlerinin Rus tarafının onayını almadan insansız hava aracı (İHA) uçuşları gerçekleştirerek çatışmasızlık protokolünü 9 kez ihlal ettiğinin de altını çizdi.