Politika

Azadi Hareketi’nden PKK’ye tepki

Azadi Hareketi, PKK medyasına Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve yetkililerine yönelik ithamlarından dolayı tepki gösterdi.
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HABER MERKEZİ

Azadi Hareketi, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla PKK medyasına Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve yetkililerine yönelik ithamlarından dolayı tepki gösterdi.

PKK medyasında yer alan ithamların Kürt siyasi ahlakına uygun olmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Birkaç gündür PKK ve ona bağlı medya organları, Kürdistan Hükümeti ve yetkililerine karşı çok ağır ve doğru görmediğimiz ithamlarda bulunmaktadır.

Bu yaklaşım Kürt siyasi ahlakına sığmadığı gibi halkımızı da ciddi bir şekilde kaygılandırmaktadır.

Hareketimiz bu tehditvari yaklaşımları doğru görmemektedir.

Hareketimiz, huzurun, refahın ve özgürlüklerin merkezi Güney Kürdistan Bölgesi’ni her şart ve koşulda desteklemekte ve her türlü çatışma ve kaosu da reddetmektedir.

Bu bağlamda başta halkımız olmak üzere tüm siyasi kesim ve medya organlarını olası bir krize karşı sorumluluk almaya davet ediyoruz.”

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