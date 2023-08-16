Rojava’da 2 KDP-S üyesi kaçırıldı

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Rojava’nın Girkê Legê kentinde Kürdistan Demokrat Partisi-Suriye’nin (KDP-S) 2 üyesi silahlı bir grup tarafından kaçırıldı.

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Girkê Legê Yerel Konseyi, dün yüzleri kapalı silahlı bir grubun, KDP-S üyesi ve medya mensubu olan Berzan Hisên’in iş yerinin basarak, Hisên’i kaçırdığını ve bilinmeyen bir yere götürdüğünü açıkladı.

Hisên 2017’de de Özerk Yönetime bağlı güçler tarafından kaçırılmış ve bir süre hapishanede kalmıştı.

Girkê Legê’de dün ise KDP-S üyesi Cinêd Seyid Mecid, silahlı bir grup tarafından kaçırılarak, bilinmeyen bir yere götürülmüştü.

Daha önce Rojava’nın farklı bölgelerinde çok sayıda KDP-S ve ENKS yönetici ve üyeleri kaçırılmış, söz konusu siyasi oluşumların ofisleri kundaklanmıştı.