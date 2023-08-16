Hekim’den KDP’ye tebrik mesajı

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Ulusal Hikmet Hareketi lideri Ammar el Hekim, Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) 77’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

KDP’nin 77’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayınlayan Ulusal Hikmet Hareketi lideri Ammar el Hekim “Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile federal hükümet arasındaki sorunların anayasa temelinde çözülmesini umuyoruz” dedi.

“Kürdistan Demokrat Partisi’nin liderliği, kitlesi ve özellikle de mücadeleci kardeşim üstat Mesud Barzani’ye partinin 77’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla tebriklerimi iletiyorum” diyen Hekim, KDP’nin diktatörlüğe karşı uzun soluklu mücadelesiyle bilindiğini ifade etti.

2003 sonrasında KDP’nin ulusal güçlerle omuz omuza demokrasi için çalıştığını kaydeden Hekim, “Bu vesilenin, Kürdistan Bölgesi ve Irak'ta ulusal birliği güçlendirmek ve geliştirmek ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile federal hükümet arasındaki çözülmemiş sorunlara Anayasa temelinde uygun çözümler bulmak için bir fırsat olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi’nde iktidarın başını çeken KDP, Irak hükümetinde de koalisyon ortağı olarak yer alıyor.