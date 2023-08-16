Politika

Başbakan, Fransa’nın Bağdat Maslahatgüzarı’nı kabul etti

Başbakan Mesrur ​​Barzani, Fransa'nın Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jean-Christophe'u kabul etti.
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kürdistan Mesrur Barzani Fransa

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur ​​Barzani, Fransa'nın Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jean-Christophe'u kabul etti.

Irak'taki son gelişmeler ve genel durumun yanı sıra Kürdistan Bölgesi ve federal hükümetin sorunlarının ele alındığı görüşmede, Kürdistan halkının anayasal haklarının anlaşmalar ve anayasa temelinde korunması ve saygı gösterilmesi gereği vurgulandı.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin reformları ve Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin 25 Şubat'ta yapılmasının önemi ele alındı.

Ayrıca görüşmede, Kürdistan Bölgesi yönetimi dışındaki Kürdistani bölgelerdeki durum ve bu bölgelerde demografik değişime son verilmesi gerektiğini bildirildi.

 

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