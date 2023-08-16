Adıyaman, Maraş ve Elazığ’da trafik kazaları: 5 can kaybı, 10 yaralı

HABER MERKEZİ

Adıyaman'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ramazan Ç. idaresindeki 06 CIR 664 plakalı kamyonet, Adıyaman Gölbaşı kara yolu Aşağı Çöplü mevkisinde karşı yönden gelen Sefa Eken yönetimindeki 34 LAL 87 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Sefa Eken ile araçlarda bulunan Cansu Eken, Cansu Güler ve Eren Eken hayatını kaybetti, yaralılar Ramazan Ç, Hüseyin Avni Doruk ile Akif Eken ambulansla hastaneye kaldırıldı.

MARAŞ

Maraş'ın Afşin ilçesinde, tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

D.M.K. (46) yönetimindeki 46 AGM 441 plakalı otomobil, Hüyüklü Mahallesi'nde S.A. idaresindeki 55 PP 344 plakalı tır ile çarpışarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobildeki yolculardan Y.K. (40) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü D.M.K. ile araçtaki Z.K. (68) K.K. (19), S.E.K. (11) ve E.K. (7) yaralandı.

Ambulansla Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan D.M.K ile Z.K'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü S.A'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

ELAZIĞ

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Güney Çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 23 AZ 996 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

Kazada, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. (Kaynak: Ajanslar)