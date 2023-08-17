ABD’den Nijer açıklaması: Askeri müdahaleyle sonlanmasını istemiyoruz

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Singh, düzenlediği basın toplantısında, Nijer'de devam eden durumu değerlendirmeye devam ettiklerini, bunun barışçıl ve diplomatik yollarla çözülebileceğini umduklarını ve "bir darbe girişimi olduğunu söylemeye çok yaklaştıklarını" söyledi.

Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve hükümetin diğer kademelerinin bunu barışçıl şekilde çözmeye çalıştığına işaret eden Singh, "Bildiğiniz gibi Nijer, bölgede bizim için oldukça kritik bir ortak. Bu yüzden bunu diplomatik şekilde çözebileceğimizi umuyoruz" dedi.

Singh, bölgede ABD'nin varlıklarının ve çıkarlarının bulunduğunu, ana önceliklerinin bu çıkarları ve müttefiklerin çıkarlarını korumak olduğunu vurgulayarak, "Baskı yapmaya ve diplomatik bir çözüm için zorlamaya devam ediyoruz. ECOWAS (Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu), bunun askeri olarak sona ermesini istemediğini, şiddetin tırmanmasını istemediklerini, bunun diplomatik bir şekilde sona ermesini istediklerini söyledi. Yani biz bu önlemleri destekliyoruz" ifadesini kullandı.

Batı Afrika ülkelerinin, ABD'nin askeri yardımı, ikincil veya lojistik destek talebinde bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Singh, böyle bir talebin bulunup bulunmadığı konusunda emin olmadığını, ancak ECOWAS'ın parçası olan ülkelerin askeri müdahaleyi istemediklerini belirttiğini aktardı.

“DİPLOMASİYE HİÇBİR KAPIYI ASLA KAPATMADIK”

Singh, bu duruşu desteklediklerini belirterek, "Biz de bunun askeri müdahale ile sonlanmasını istemiyoruz. Bunun barışçıl bir çözümle bitmesini istiyoruz ve kesinlikle diplomasiye hiçbir kapıyı asla kapatmadık" ifadesini kullandı.

ABD'nin terörle mücadele operasyonlarını nasıl yürüttüğüne ilişkin Singh, ABD'nin sadece Nijer'den değil dünyanın diğer yerlerinden de ufuk ötesi güçlerini koruduğunu söyledi.

“ÜSLERE YÜZ MİLYONLARCA DOLAR YATIRIM YAPTIK”

Singh, Nijer'in ABD'nin bir ortağı olduğunu vurgulayarak, "Oradaki üslere yüz milyonlarca dolar yatırım yaptık" dedi.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Singh, Nijer'de barışçıl bir çözüm görmek istediklerini ve buna ulaşabileceklerini umduklarını kaydetti.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI, YENİ NİJER BÜYÜKELÇİSİNİN NIAMEY'E GİDECEĞİNİ BİLDİRDİ

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, basına yaptığı açıklamada, ülkesinin yeni Nijer Büyükelçisi FitzGibbon'un, bir yıl süren onay sürecinin ardından temmuz sonunda onay aldığını görmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

FitzGibbon'un "Amerikan topluluğunu desteklemek ve ABD hükümetinin çabalarını koordine etmek, kritik bir zamanda misyona liderlik için" Niamey'e gideceğini belirten Patel, FitzGibbon'un gidişinin "ABD'nin pozisyonunda değişiklik anlamına gelmediğini" kaydetti.

“AFRİKALI ORTAKLARLA BİRLİKTE ÇALIŞMAYA KARARLIYIZ”

Patel, "Nijer'de anayasal düzene saygı duyan bir diplomatik çözümü ve Cumhurbaşkanı (Muhammed) Bazum ile ailesinin derhal serbest bırakılmasını savunmaya devam ediyoruz. Sahel'de güvenlik, istikrar ve demokratik yönetişimi teşvik için Afrikalı ortaklarla birlikte çalışmaya kararlıyız" değerlendirmesinde bulundu.

NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

Cumhurbaşkanı Bazum, 26 Temmuz'dan bu yana şahsi konutunda tutuluyor ancak Bazum'un telefon görüşmesi yapmasına izin veriliyor.