Suriye’de maaşlara iki katı zam yapıldı

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Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Suriye Lirası’nın Amerikan Doları karşısında hızla değer kaybetmesinin ardından, salı gece yarısına doğru yayınladığı iki kararname ile memur ve emekli maaşlarını iki katına çıkardı.

Ancak, İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi kararnameden saatler sonra akaryakıt ve üretim fiyatlarının yükseldiğini ve giderek zora giren ekonomik durum karşısında halkın memnuniyetsizliğinin arttığını bildirdi.

Şam yönetimi, son bir yıldır benzin, ısınmak için yakıt ve ekmek fiyatlarına verdiği sübvansiyon programını yeniden yapılandırıyordu. Esad'ın kararnamesinin ardından çarşamba günü akaryakıttaki devlet sübvansiyonlarını daha da azaldı fiyatlara zam yapıldı.

UZMANLAR: RAHATLAMA GEÇİCİ

Uzmanlar maaşlardaki artışın Suriyeliler için anlık bir rahatlama getirse de ekonomik durumdaki kötüleşmenin devam etmesi sebebiyle geçici olacağı yorumunu yapıyor.

Associated Press haber ajansına değerlendirmede bulunan New York merkezli düşünce kuruluşu Century International'dan Sam Heller "Akaryakıt enflasyonu, Suriye'de paranın değer kaybını daha da kötüleştirmeye devam edecek gibi görünüyor" diye konuştu.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Newlines Enstitüsü'nün kıdemli üyesi Karam Shaar da AP'ye yaptığı açıklamada, "Bu (ücret) artış, akaryakıt fiyatlarındaki artışlar ve Suriye lirasındaki son değer kaybının ardından silinip gitti. (Bu) Bir ya da iki ay içinde tamamen yerel fiyatlara yansıyacak" dedi.

SÜBVANSİYONLAR YENİDEN YAPILANDIRILIYOR

Bu yılın başında dolar karşısında 7,000 seviyesinden işlem gören Suriye Lirası, son günlerde 15,000'e geriledi. 2011 yılında iç savaşın başladığı dönemde 1 Amerikan Doları 47 Suriye Lirası değerindeydi.

Geçen yıl şubat ayında başlayan yeniden yapılandırma kapsamında Başbakan Hüseyin Arnus, sübvansiyondaki kesintinin en yoksul ailelerin hedeflendiği programların daha verimli şekilde işlemesine ve ayrıca ülke borcunun azaltılmasına yardımcı olacağını ifade etmişti.

Her ne kadar buğday ve ekmeğe verilen devlet desteği değişmese de, yükselen enflasyon geçim sıkıntısına yol açarak, ülkede nadir görülen protestolara neden oluyor.

Ülkede 13'üncü yılına giren iç savaş, şubat ayında ülkenin kuzeyini vuran deprem felaketinin konut, içme suyu ve elektrik altyapı tesislerini yerle bir etmesinin yanı sıra, Suriye yönetiminde artan yolsuzluk ve kamu fonlarının kötü yönetimi ekonomik durumu olumsuz etkileyen faktörlerin başında geliyor.

Petrol zengini Körfez ülkelerinin yatırım ve yardımlarına yol açabilecek siyasi bir çözüm hakkında bazı erken görüşmeler yapılmış olsa da, herhangi bir anlaşmanın meyve vermesi halinde Batı liderliğindeki yaptırımlar önemli bir engel olmaya devam ediyor. (Kaynak: euronews)