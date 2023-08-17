Irak Merkez Bankası Başkanı: Irak hükümeti bize 46 trilyon dinar borçlu

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Irak Merkez Bankası Başkanı Ali Allak, “Irak hükümetinin Merkez Bankası’na 46 trilyon dinarı borcu var, bunun 30 trilyonu Mustafa Kazimi'nin kabinesi sırasında alındı” dedi.

Merkez Bankası Başkanı Allak yaptığı açıklamada, diğer ülkelere dolar çıkışıyla ilgili olarak, “ABD Federal Bankası, Irak ithalatını denetlemesi sırasında, Irak'ın bu kadar büyük miktarlarda indomie ithal etmesine şaşırdı ve Iraklıların gerçekten bu kadar çok yiyip yemediklerini sordular” ifadelerini kullandı.

Allak, “Gelecek altınındır. Irak'ın 132 ton altını ve 100 milyar dolardan fazla rezervi var ama bunu dinarı değerlendirmek için özgürce kullanamıyor. Aynı zamanda bütçe açığının büyüklüğü nedeniyle bir egemenlik fonu oluşturamadık” dedi.

Döviz piyasasını istikrara kavuşmasıyla ilgili konuşan Merkez Bankası Başkanı, “Tecrübeli firmalar aracılığıyla havaalanlarında ve sınır kapılarında turistlere dolar ödenmekte. Her bir Irak dinarı kağıdının maliyeti 5 ila 6 centtir” ifadelerini kullandı.

Allak, Irak'ta 14 yabancı bankanın faaliyet gösterdiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Iraklı yetkili, önceliklerinin tüccarların fiyatlar ile oynamasını engellemek olduğunu kaydederek, “Ancak güvenlik kurumlarının tüccarlara yönelik hakaret ve saygısızlıklarını kabul etmiyoruz” dedi.