Ekonomi

ABD: Hizbullah’a destek veren çevre örgütüne yaptırım uygulayacağız

ABD, Hizbullah'a destek verdiği gerekçesiyle Lübnanlı çevre örgütü Sınır Tanımayan Yeşiller'i (GWB) yaptırım listesine aldı.
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ABD ABD Hazine Bakanlığı Lübnan Hizbullah Yaptırım GWB

HABER MERKEZİ

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC), Lübnanlı çevre örgütü Sınır Tanımayan Yeşiller ve örgütün Başkanı Zuhair Subhi Nahla'ya yaptırım uygulama kararı aldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Sınır Tanımayan Yeşiller örgütü, son on yılda Lübnan ile İsrail arasındaki 'Mavi Hat' boyunca Hizbullah'ın operasyonlarına destek verirken aynı zamanda da çevre aktivizmi kisvesi altında faaliyet göstermiştir" ifadesi kullanıldı.

Lübnanlı çevre örgütü Sınır Tanımayan Yeşiller'in "Mavi Hat" boyunca birçok noktada Hizbullah tarafından yönetilen merkezlerinin bulunduğu ileri sürülen açıklamada, "Bu merkezler, Hizbullah'ın yer altı depoları ve mühimmat depolama tünelleri olarak kullanılmaktadır" değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, bu durumun, "Lübnan-İsrail sınırında görevli Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücünün (UNIFIL) görevini yapmasına engel olduğu" ifade edildi.

 

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