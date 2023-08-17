ABD’li başkonsolos: ABD-Kürdistan Bölgesi ilişkilerini daha da geliştirmeyi başardık

ERBİL (K24)

Görev süresi sona eren ABD’nin Erbil Başkonsolosu Irvin Hicks, ABD ile Kürdistan Bölgesi ilişkilerini daha da geliştirmeyi başardıklarını söyledi.

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu’nun sosyal medya hesabından yayınlanan veda videosunda konuşan Hicks, Kürdistan Bölgesi halkıyla vedalaşarak, “Geçtiğimiz yıl boyunca Kürdistan Bölgesi ile ABD arasındaki ilişkileri daha da derinleştirmeyi ve geliştirmeyi başardık. Birlik evi her zaman gelişmeli” dedi.

Ünlü tiyatro yazarı William Shakespeare'den alıntı yaparak, Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına, "Veda tatlı bir hüzündür" diyen Hicks, Kürdistan Bölgesi’ne hitaben “Hoşça kal demiyorum, tekrar görüşmek üzere diyorum” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi’ndeki görev süresini unutulmaz olarak nitelendiren Hicks, "Buradaki başkonsolosluğum boyunca bana göstermiş olduğunuz dostluğa ve sıcak kucaklaşmaya her zaman saygı duyacağım. Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe'deki yeni dostlarım başta olmak üzere, Kürdistan Bölgesi'nin sevgili halkına başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.