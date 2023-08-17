Politika

ABD’li başkonsolos: ABD-Kürdistan Bölgesi ilişkilerini daha da geliştirmeyi başardık

Hicks, Kürdistan Bölgesi halkıyla vedalaşarak, “Geçtiğimiz yıl boyunca Kürdistan Bölgesi ile ABD arasındaki ilişkileri daha da derinleştirmeyi ve geliştirmeyi başardık. Birlik evi her zaman gelişmeli” dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Irvin Hicks Jr ABD

ERBİL (K24)

Görev süresi sona eren ABD’nin Erbil Başkonsolosu Irvin Hicks, ABD ile Kürdistan Bölgesi ilişkilerini daha da geliştirmeyi başardıklarını söyledi.

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu’nun sosyal medya hesabından yayınlanan veda videosunda konuşan Hicks, Kürdistan Bölgesi halkıyla vedalaşarak, “Geçtiğimiz yıl boyunca Kürdistan Bölgesi ile ABD arasındaki ilişkileri daha da derinleştirmeyi ve geliştirmeyi başardık. Birlik evi her zaman gelişmeli” dedi.

Ünlü tiyatro yazarı William Shakespeare'den alıntı yaparak, Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına, "Veda tatlı bir hüzündür" diyen Hicks, Kürdistan Bölgesi’ne hitaben “Hoşça kal demiyorum, tekrar görüşmek üzere diyorum” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi’ndeki görev süresini unutulmaz olarak nitelendiren Hicks, "Buradaki başkonsolosluğum boyunca bana göstermiş olduğunuz dostluğa ve sıcak kucaklaşmaya her zaman saygı duyacağım. Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe'deki yeni dostlarım başta olmak üzere, Kürdistan Bölgesi'nin sevgili halkına başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv