Ekonomi

Şimşek: Parasal sıkılaşmanın muhtemelen sonuna geldik

Bankalara çağrı yapan Bakan Şimşek, "Özel bankaların sadece tüketici kredilerine odaklandığı dönem artık geride kalmalı. Artık reel sektörü desteklemek esas vazifemizdir" diye konuştu.
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Mehmet Şimşek
Mehmet Şimşek
türkiye Mehmet Şimşek parasal sıkılaşma

HABER MERKEZİ

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği Toplantısı'nda konuştu.

Şimşek’in konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:

“Parasal sıkılaşmanın muhtemelen sonuna geldik. Yakınız. Yani 2024'ün ikinci yarısından itibaren bir gevşeme olasılığı artmıştır.

Önümüzdeki 5 yıl içinde küresel büyüme yüzde 3 ile uzun vadeli ortalamaların oldukça altında gidecek görünüyor.

Finansal istikrarı pekiştireceğiz, sermaye piyasalarını derinleştireceğiz, katılım finans, sigortacılığın gelişme içini önemli adımlar atacağız. Finansal piyasalarda risk yönetimini güçlendireceğiz.

2023 yılında bütün bu sıkıntılı küresel finansal koşullara rağmen yüzde 4,5 civarında bir büyüme öngörüyoruz.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ürünlerinin katılım finansa uyumunu sağlayacağız.

Özel bankaların sadece tüketici kredilerine odaklandığı dönem artık geride kalmalı. Çünkü bunun şartları ortadan kalkmıştır.

Ülkemizin risk pirimi 700 baz seviyesinden 400 baz civarına gerilemiştir. Bu ekonomideki bütün aktörlerin daha makul maliyetlerle dışarıdan kaynak bulmasının önünü açmıştır. Kredi derecelendirme kuruluşları daha olumlu bir perspektif sunmaya başladı.”

 

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