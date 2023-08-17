Kuran-ı Kerim saldırıları sonrası İsveç’te alarm

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İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO) Başkanı Charlotte von Essen, düzenlediği basın toplantısında, Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri ve bunlara yönelik protestolar nedeniyle İsveç'in güvenlik durumunun kötüleştirdiğini belirtti.

Güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle bir karar aldıklarını aktaran Essen, "5 puanlık ulusal terör ölçeğindeki tehdit seviyesini 3'ten 4'de çıkardık. Karar, kademeli olarak kötüleşen tehdit seviyesinin genel bir değerlendirmesine dayanmaktadır" ifadesini kullandı.

İsveç Ulusal Güvenlik Danışmanı Henrik Landerholm'da 13 Ağustos'ta yazılı açıklama yaparak yurtdışındaki İsveçlilere ve İsveç'le bağlantılı işletmelere "dikkatli olmaları" çağrısında bulunmuştu.

Landerholm, "Terörist grupların temsilcileri, İsveç'e saldırı çağrısında bulundu. Devletler ve diğer aktörler, bu tür mesajların güçlendirilmesine yardımcı oldu. İsveç'in 'meşru bir hedefken artık öncelikli bir hedef olarak' görülmeye başlandı" ifadelerini kullanmıştı.

İsveç ve komşusu Danimarka’da son dönemde İslam karşıtı eylemciler tarafından Kur’an-ı Kerim nüshalarının yakıldığı bir dizi gösteri düzenlenmiş, bu durum Müslüman ülkelerde öfke yaratmış ve İsveç içinde saldırı korkusuna yol açmıştı.