DSG: Rakka’da üst düzey bir DAİŞ lideri öldürüldü

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DSG tarafından yapılan açıklamada, İbrahim el-Ali isimli öldürülen DAİŞ lideri, “doğu bölgesindeki genel yetkili” olarak nitelendirildi.

Açıklamada, söz konusu operasyonun, Uluslararası Koalisyon güçlerinin yanı sıra Kürdistan Bölgesi Terörle Mücadele Birimi’nin işbirliğiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

DAİŞ, 2019 yılında tasfiye edildiğinin duyurulması ve tüm kontrol alanlarını kaybetmesinin ardından, Irak sınırındaki Humus ve Deyr ez-Zor vilayetleri arasında uzanan Suriye çölüne çekildi.

2014 yazından itibaren Suriye ve komşu Irak’ta geniş bölgelerin kontrolünü ele geçiren DAİŞ, kademeli olarak buralardan atıldı.

DSG, Uluslararası Koalisyon’un desteğiyle Bağuz kasabasında DAİŞ’in son kalesini kontrol ettikten sonra, Mart 2019’da örgütün yenilgisini açıkladı.