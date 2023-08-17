Politika

Ukrayna: Rusya’ya ait 2 helikopter düşürdük

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, bugün Rusya'ya ait 2 Ka-52 helikopterini düşürdüğü duyuruldu.
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Rus Ka-52 helikopterleri (arşiv)
Rus Ka-52 helikopterleri (arşiv)
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HABER MERKEZİ

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Mikola Oleşçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun, Bahmut yönünde Rusya'nın Ka-52 helikopterini düşürdüğünü belirtti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Statejik Haberleşme Merkezinden (StratCom) yapılan açıklamada da Zaporijya bölgesi yönündeki Robotine yakınlarında da 1 Rus Ka-52 helikopterinin düşürüldüğü duyuruldu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düşürülen 2 Ka-52 Rus helikopterinin yabancı bileşenleri olmadan uçamadığını aktararak "Askerlerimiz, 'Rusların hava üstünlüğünü sağlamak ve savunma kuvvetlerimizin mevzilerini vurmak için bunları cephede aktif kullandığını' sürekli söylüyor" değerlendirmesini yaptı.

Ukraynalı uzmanların uzun süredir Ka-52 helikopterini incelediğine işaret eden Yermak, "Bu helikopterin, Batı ve Asya ülkelerinden gelen yüksek teknoloji bileşenleri içerdiğini biliyoruz" ifadesini kullandı.

Yermak, Rusya'nın yaptırımları delerek bu bileşenleri temin ettiği yolları araştırdıklarını ve Rus savunma sanayisini kısıtlamak için ülkelerin hükümetleriyle ve üretici şirketlerle çalıştıklarını aktardı.

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