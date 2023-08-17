KDP Sözcüsü: Kürdistan'daki tüm partilerle yeni bir sayfa açmak istiyoruz

ERBİL (K24)

Dün akşam K24’ün haber bültenine katılan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sözcüsü Mahmud Muhammed, partisinin 77’nci kuruluş yıldönümünde açıklamalarda bulundu.

Mahmud Muhammed, “Parti ve örgüt olarak KDP’nin, tüm bölgesel, kentsel ve aşiretsel özellikleri aşması gerekiyor. Bu temelde, Erbil'den birinin partinin Süleymaniye veya Duhok'taki ofisinde görev alması normaldir” dedi.

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile ilişkilere değinen KDP Sözcüsü şunları söyledi:

"Biz iki rakip partiyiz ve KYB ile aramızda birçok konuda farklılıklar var. Toplantılarda çok tartıştık ve birçok sorundan bahsettik. Farklılıklarımızı tam olarak çözmek için daha fazla toplantıya ihtiyacımızın olduğuna eminim. KYB ile KDP arasında daha önce yapılmış olan anlaşmaların değerlendirilmesi ve bu anlaşmaların uygulanması sebeplerinin araştırılması ve bu sebeplerin ortadan kaldırılması veya yeni bir anlaşmaya varılması konusunu uzun uzadıya görüştük. Hiçbir partiyle sorunumuz yok. KDP, tüm partilerle yeni bir sayfa açmak için çalışıyor. Farklı görüşlere inanıyoruz ve siyasi partiler arasında rekabete açık bir alan olmalı. Ama rekabet vatandaşa hizmet ve hakların yerine getirilmesi esasına dayanmalıdır.”

KDP'nin Süleymaniye'yi gözardı ettiğine dair bazı iddialarla ilgili olarak Mahmud Muhammed, Süleymaniye'nin de Erbil, Duhok, Xaneqin ve diğer tüm bölgeler gibi KDP'nin iş ve çalışmalarının önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

IRAK İLE İLİŞKİLER

KDP Sözcüsü, Irak hükümetyle ilişkilere ilişkin olarak şunları dile getirdi:

"KDP'nin Bağdat ile ilişkileri siyasi ve idari olmak üzere iki yönlüdür. Siyasi olarak Koordinasyon Çerçevesi ve Sünni partilerle Irak'ın nasıl yönetileceği konusunda bir anlaşma yaptık. Ama ne yazık ki uygulama aşamasına geldiğimizde bazılarının anlaşmaların uygulanmasını desteklediğini, bazılarının uygulamak istemediğini görüyoruz. Ayrıca bazıları bahaneler uydurur. Bütçe konusu, anlaşmayı zayıflatan en önemli konudur. Sudani’yi destekleme açıklamamız bu anlaşmaların uygulanmasına dayanıyordu."

KDP’NİN KERKÜK’TE DURUMU

Mahmud Muhammed, Kerkük'teki durumla ilgili olarak, KDP'nin Kerkük'teki ofislerine geri döneceğini kaydederek, “Ancak bazı ofisler yakıldı, bazıları da Irak güçlerinin elindedir. Bu ofisler boşaltıldıktan sonra, parti (KDP) Kerkük’e geri dönecektir” şeklinde konuştu.