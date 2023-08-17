Adıyaman'da 4,1 büyüklüğünde deprem
HABER MERKEZİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adıyaman'da saat 18.25'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 5,43 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 17, 2023
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Gölbaşı (Adıyaman)
Tarih:2023-08-17
Saat:18:25:06 TSİ
Enlem:37.798 N
Boylam:37.716 E
Derinlik:5.43 km
Detay:https://t.co/06U81bQS3v@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi