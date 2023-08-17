Politika

ABD’den Rojava’daki silahlı gruplara yaptırım

ABD, Rojava’da bulunan Türkiye destekli bazı silahlı gruplara Kürtlere yönelik hak ihlalleri nedeniyle yaptırım kararı aldı.
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kürdistan Afrin Rojava silahlı gruplar yaptırım

HABER MERKEZİ

ABD Hazine Bakanlığı, bugün Rojava’nın Afrin kentinde bulunan Türkiye’nin destek verdiği bazı silahlı gruplara yaptırım kararı aldığını açıkladı.

Yaptırım kararı uygulanan silahlı gruplar arasında Süleyman Şah Tugayı ve Hamza Tugayı olduğu belirtilirken, bu grupların üç liderinin de yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

ABD Hazine Bakanlığı açıklamasında, yaptırım gerekçesini bu iki silahlı grubun Afrin’de Kürtlere yönelik insan hakları ihlalinde bulunmalarının yanı sıra, Kürtlerin kendi bölgelerine dönmesini engellemeleri olarak belirtildi.

Açıklamada, Afrin bölgesinin büyük ölçüde halka şiddet uygulayan silahlı grupların kontrolünde olduğu da dile getirildi.

Bu silahlı grupların bölge halkına zulmettiği, hırsızlık yaptığı, işkence, taciz, insanları kaçırıp fidye karşılığı serbest bırakma tehdidinde bulunduğu ve bölgenin toparlanmasını engellediği vurgusu yapıldı.

Afrin’in Türk Silahlı Kuvvetleri ve desteklediği silahlı gruplar tarafından 18 Mart 2018’de ele geçirilmesinden bu yana 8 bin Kürt kaçırıldı. Birçoğu halen serbest bırakılmadı.

Afrinli aktivistler, silahlı grupların bu uygulamalarla insanları göçe zorladığını belirtiyor.

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