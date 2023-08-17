ABD: Tahıl sevkiyatı için Ukrayna’ya 50 vagon teslim ettik

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ABD’nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink, eski adı Twitter olan X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Washington’un Ukrayna'ya tahıl sevkiyatı için 50 vagon teslim ederek, Kiev'in alternatif tahıl ihracat yolları oluşturmasına yardımcı olduğunu ifade etti.

“Bu hafta, tahılın dünya pazarlarına gönderileceği Tuna Nehri limanlarına taşınmasına yardımcı olmak için USAID (ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı) aracılığıyla tahılın sevkiyatı için Ukraynalı Nibulon şirketine 50 vagon teslim ettik” diyen Brink, ABD'nin bunu yaparak Ukrayna'ya “alternatif ihracat rotaları oluşturmasına ve genişletmesine” izin verdiğini, aynı zamanda “dünya tahıl fiyatlarının istikrara kavuşturulmasına” ve “en savunmasız nüfusun beslenmesine” yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.

Daha önce Wall Street Journal, yetkililere atıfta bulunarak ABD'nin ‘tahıl anlaşmasının’ sona ermesinin ardından Ukrayna tahılının ihracı için alternatif yolların oluşturulması ile ilgili Türkiye, Ukrayna ve diğer Doğu Avrupa ülkeleriyle görüşmelerde bulunduğunu yazmıştı. Haberde, tahılın büyük bir kısmının Tuna Nehri üzerinden, ayrıca Karadeniz üzerinden Romanya'nın yakın limanlarına ve oradan diğer varış noktalarına gönderileceği ifade edilmişti.