Uluslararası Koalisyon: DAİŞ'in Irak ve Suriye'deki saldırıları azaldı

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ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon güçlerinin Irak ve Suriye Genel Komutanı General Matthew McFarlane düzenlediği basın toplantısında, örgütün bu yıl Irak ve Suriye’deki saldırılarının geçen yıla göre yüzde 65 oranında azaldığını söyledi.

General Matthew McFarlane , “DAİŞ son büyük saldırısını 2022'de Haseke'deki Xiwêran Hapishanesi'nde gerçekleştirdi ve o zamandan beri örgüt herhangi bir büyük saldırı yapmadı” dedi.

Komutan McFarlane, DAİŞ'e karşı mücadelede Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) destek vermeye devam ettiklerini ve Suriye'deki güçlerinin sadece DAİŞ'e karşı mücadeleye odaklandığını vurguladı.

Hol Kampı’na ilişkin de konuşan General McFarlane, kamptaki saldırı sayısının azaldığını ve yabancı uyrukluların gönderilmesinde ilerleme kaydedildiğini, şu anda Hol Kampı’nda yaşayanların sayısının 53 binden 48 bine düştüğü bilgisini paylaştı.

General ayrıca, kampın durumunun DAİŞ'i ortadan kaldırma mücadelesinde önemli bir rol oynadığını ve bunun da kampa güvenli bir ortam sağlamak ve yardım ulaştırmak için olduğunu belirtti.

Öte yandan DSG bugün yaptığı açıklamada, Rakka’da Uluslararası Koalisyon güçleri ile yürütülen ortak operasyonda bir örgüt liderinin öldürüldüğünü duyurdu.

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), bu yılın başından bu yana DSG ve Uluslararası Koalisyonun Suriye'nin kuzeydoğusundaki DAİŞ hücrelerine yönelik düzenlediği 58 operasyonda 13 örgüt mensubunun öldürüldüğünü, 473 kişinin de yakalandığını aktardı.

SOHR, DAİŞ’in DSG kontrolündeki bölgelere yönelik düzenlediği 102 saldırıda 14'ü sivil 73 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.