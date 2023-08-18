Başkan Barzani: 3 prensibe bağlıyız

ERBİL (K24)

Başkan Barzani’nin Ofisi’nde yapılan açıklamaya göre Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) Irak Parlamentosu’ndaki grubu ve Bağdat’taki yetkilileriyle bir araya geldi.

Siyasi süreç ve son gelişmelerin ele alındığı görüşmede KDP Politbüro Üyesi ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Irak il meclisi seçimlerinin yanı sıra, petrol ve gaz gibi bu yıl Irak Parlamentosu’nda ele alınan yasalarla bilgi verdi.

Başkan Barzani ise meşru bir davaya sahip olduklarını belirterek, siyasi sürecin tüm aşamalarında ortaklık, denge ve uzlaşı prensiplerine bağlı kaldıklarını vurguladı.

Başkan Barzani ayrıca KDP yetkililerinden her zaman olduğu gibi Kürdistan Bölgesi’nin statüsü ve anayasal haklarının korucusu olmaları gerektiğini çünkü bunların uzun süreli bir mücadele sonunda elde edildiğini ifade etti.