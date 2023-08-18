Politika

CENTCOM’dan Irak'taki güçleri hakkında K24’e yanıt

CENTCOM, Irak'ta yaptıkları değişikliğin amacının güçlerinin etkinliğini artırmak olduğunu açıkladı.
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ABD CENTCOM DAİŞ ırak

ERBİL (K24)

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), güçlerinin Irak'taki varlığına ilişkin K24’ün sorusuna yanıt verdi.

CENTCOM, “Bu ayın 15’inde yapılan değişikliğin güçlerimizin yeniden yer değiştirmesi ve yeni birlikerin görev alması içindi” dedi.

Açıklamanın devamında, “Bu değişiklikler rutin ve normaldir, güvenlik planlarımızla bütünleşmiştir. Bu amaçla Irak'a ve dışarıya güçlerimizi ve silahlarımızı gönderiyor, Irak'a yeni birlikler, silahlar ve mühimmat getiriyoruz” denildi. 

CENTCOM ayrıca, “Bu değişiklikler, Uluslararası Koalisyon güçlerini desteklemek için gereklidir. ABD Merkez Komutanlığı, DAİŞ'i yenmeye kararlıdır ve müttefiklerine tavsiyelerde bulunmaya, işbirliği yapmaya ve onları güçlendirmeye devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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