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Batman’da 2 aile arasında kavga: 41 yaralı

Batman’ın Beşiri ilçesinde 2 aile arasında meydana gelen taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 41 kişi yaralandı.
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kürdistan Batman aile kavgası

HABER MERKEZİ

Olay Batman’a bağlı Beşiri ilçesinde meydana geldi. Gece saatlerinde bir kafede gençler arasında çıkan tartışma kısa zamanda kavgaya dönüştü.

Gençlerin kavgasına katılan ailelerle beraber sözlü kavga taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 41 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken 1 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Beşiri Devlet Hastanesi ve Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kavgayla ilgili inceleme başlatıldı. (Kaynak: İHA)

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