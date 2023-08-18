Politika

BM’den üye devletlere Ukrayna'da barışı sağlama çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda, Ukrayna'daki sivillere yapılan saldırıları kınayarak üye devletleri, bölgede barışı sağlamak adına çaba göstermeye davet etti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya BMGK Ukrayna Rusya barış çağrı

HABER MERKEZİ

BM Güvenlik Konseyi (BMGK) Ukrayna'daki durumu görüşmek üzere Rusya'nın talebi doğrultusunda toplandı.

BM Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Nakamitsu, görüşmede yaptığı açıklamada, "BM, sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıları şiddetle kınıyor ve acil ateşkes çağrısında bulunuyor" ifadesini kullandı.

Nakamitsu, giderek şiddetlenen saldırıların kritik altyapılara verdiği zararın "endişe verici" olduğunu söyledi.

Sivilleri ve sivil yapıları hedef alan saldırıların uluslararası hukuk tarafından yasaklandığını hatırlatan Nakamitsu, Rusya'nın "uluslararası hukuku ihlal ettiğini" kaydetti.

Nakamitsu, Ukrayna'daki savaşın bir an önce son bulması gerektiğini vurgulayarak "Bütün üye devletleri barış için çaba harcamaya davet ediyorum. BM, BM Şartı, uluslararası hukuk ve ilgili BM Genel Kurulu kararları çerçevesinde, Ukrayna'ya adil ve sürdürülebilir barış getirmek amaçlı ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde atılan adımları desteklemeye hazır" dedi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv