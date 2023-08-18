BAE basını Başbakan Mesrur Barzani’nin ziyaretini manşete taşıdı

ERBİL (K24)

BAE basını Başbakan Mesrur Barzani’nin BAE ziyaretini ve Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan’la görüşmesini manşete taşıdı.

El Xelic gazetesi görüşmeyi manşete taşıyarak, görüşmede Kürdistan Bölgesi, Irak ve BAE ilişkilerinin ele alındığını veikili işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yapıldığı belirtildi.

El Beyan gazetesi de görüşmeyi manşetten gördü ve görüşmede birçok konunun ele alındığını ifade etti.

İttihadi gazetesinin internet sitesinde manşetten verilen görüşmenin önemine değinildi. Gazeteye göre her alanda işbirliğinin geliştirilmesinin ele alındığı görüşmede liderlerin ortak meselelerde fikir alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Başbakan Mesrur Barzani, dün BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelmişti.

BAE ve Kürdistan Bölgesi arasındaki dostane ilişkileri daha da geliştirme vurgusu yapılan görüşmede, taraflar arasındaki işbirliği ve dayanışmanın geliştirilmesinin öneminin altı çizilmişti.