Ekonomi

‘2023’ün ilk altı ayında 5 milyon turist Kürdistan Bölgesi’ne geldi’

Turizm Genel Kurulu Başkanı Emel Celal, son altı ayda 5 milyon turistin Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret ettiğini söyledi.
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kürdistan Kürdistan Bölgesi Turizm Turist

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Turizm Genel Kurulu Başkanı Emel Celal, 2023’ün ilk altı ayıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bu yılın ilk altı ayında Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret eden turist sayısının 5 milyon civarında olduğunu söyleyen Celal, yıl sonuna kadar bu sayının 8 milyona ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

Emel Celal, Turizm Genel Kurulu’nun amacının sadece turist çekmek olmadığını, turizm kaynaklarını genişletmek olduğunu da sözlerine ekledi.

2020’nin başlarında Covid-19’un yayılması, dünyanın tamamında olduğu gibi Kürdistan Bölgesi’ndeki turist hareketliliğini de olumsuz etkilemişti.

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