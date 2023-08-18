BM: Kıbrıs Türk kuvvetleri Barış Gücü askerlerine saldırdı

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Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler (BM) Misyonu (UNFICYP), Kıbrıs Türk kuvvetlerinin adayı ikiye bölen tampon bölgedeki Pile köyünde tartışmalı yol inşaatını engellemeye çalışan BM barış gücü askerlerine saldırdığını açıkladı.

Tampon bölgede 'izinsiz inşaat faaliyetlerine' karşı Kıbrıslı Türk yetkilileri uyaran BM misyonu, "Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü, bu sabah Kıbrıs Türk tarafının personeli tarafından BM barış gücü askerlerine yönelik saldırıları ve BM araçlarına verilen zararı kınamaktadır" açıklamasını yaptı.

Açıklamada "BM barış gücü askerlerinin güvenliğine yönelik tehditler ve BM mallarına verilen zarar kabul edilemez" denilirken Kıbrıs yönetimi ise "Türk işgal güçlerinin neden olduğu organize olayları ve BM barış gücünün İngiliz ve Slovak üyelerine yönelik kabul edilemez saldırıyı kınıyoruz" mesajını paylaştı.

AB'nin yanı sıra İngiltere, Fransa ve ABD de ortak bir kınama mesajı yayınlayarak söz konusu yolun "izinsiz olarak inşa edilmeye başlanmasından duydukları ciddi endişeyi" dile getirdi.

"TÜM PERSONEL VE MAKİNELER DERHAL BM ARA BÖLGESİNDEN ÇEKİLMELİ"

AFP'ye konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili "Sivil giyimli Kıbrıslı Türk polis ve askerler bir barış gücü görevlisini yumrukladı ve diğerlerini de şiddetle geri iterek saldırdı" iddiasında bulundu.

BM misyonu yaptığı açıklamada Kıbrıs Türk tarafını "misyonun BM ara bölgesi içindeki yetkilerine saygı göstermeye, gerilimi daha da tırmandırabilecek her türlü eylemden kaçınmaya ve tüm personel ve makinelerini derhal BM ara bölgesinden çekmeye" çağırdı.