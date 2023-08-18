Trump: Biden yüzünden 3. Dünya Savaşı'na gireceğiz

HABER MERKEZİ

Eski ABD Başkanı Trump, Fox Business Network'te eskiden Trump yönetiminde çalışan Larry Kudlow'a konuşurken, Biden'ın Amerika'yı kıyamete götüreceği yönündeki sıkça kullandığı sözlerini tekrarladı.

Trump ayrıca güney sınırındaki göçle ilgili rahatsızlığını paylaşarak, "Bunun yaşanmasına izin verecek hiçbir ülke yok. Neredeyse olmasını istiyorlar gibi... Açık sınırlar kavramı, özellikle de gelenleri kontrol bile etmediğinizde, insanlar ülkeye elini kolunu sallayarak giriyor" dedi.

Ayrıntı vermeyen Trump, "Kimsenin adını bile duymadığı ülkelerden geliyorlar" iddiasında bulundu.

Eski ABD Başkanı, tekrar Biden'a değinmeden önce "Geçen ay 142 ülkeden insan geldi ve hiç kimse bunların çoğunun adını bile duymadı" dedi.

"KONUŞAMIYOR, YÜRÜYEMİYOR, HİÇBİR ŞEY YAPAMIYOR"

Trump, "Joe Biden'la yaşananlar tam bir çılgınlık. Ama onu izlediğinizde konuşamıyor, yürüyemiyor, hiçbir şey yapamıyor. Üstelik bize enerjiden bahsediyor, Rusya'dan ve nükleer silahlardan bahsediyor. Bu adam bizi nükleer savaşa sokacak. Gerçekten yapacak. Bizi doğrudan nükleer bir savaşa sokacak" iddiasında bulundu.

Trump geçen sene Truth Social'da, Biden yüzünden nükleer savaşın "gerçekleşme ihtimalinin gerçekleşmeme olasılığından daha yüksek" olduğunu yazmıştı.

"RUSYA/UKRAYNA, TRUMP YÖNETİMİ ALTINDA ASLA YAŞANMAZDI"

Eski ABD Başkanı o dönem, "Liderlerimizin söylemleri ve çok kötü kelime seçimleri nedeniyle, bunun gerçekleşme ihtimali belki de gerçekleşmeme olasılığından daha fazla" demişti.

Trump, "Rusya/Ukrayna, Trump Yönetimi altında asla yaşanmazdı. Artık oynanacak daha az kart var ama bunlar yine de gayet oynanabilir kartlar. Sırada Çin mi var?" diye sormuştu.

Eski başkanın yorumları, Biden'ın eğer Çin, Tayvan'a saldırırsa ABD'nin ada demokrasisine yardım edeceğini öne sürmesinden sonra geldi.

"ARTIK SAYGIN BİR ÜLKE DEĞİLİZ"

Trump o dönem, Real America's Voice'a yaptığı açıklamada, "Bunun yaşanacağını asla düşünmezdim, nükleer savaşın en büyük tehdidi biziz, bu çok büyük bir tehlike. Artık saygın bir ülke değiliz" demişti.

Trump, perşembe öğleden sonra Truth Social'da doğrudan kameraya konuştuğu bir video paylaşarak şunları söyledi:

"Bence sahtekar Joe Biden sadece aptal ve beceriksiz değil. Delirdiğini düşünüyorum, keçileri kaçırmış bir deli olduğunu, korkunç ve... tehditkâr... açık sınırlar ve Adalet Bakanlığı, FBI silahlandırma politikaları. Biden, ülkemizi cehenneme götüren bir zihin felaketi. Bu adam yüzünden hiçbir sebep yokken III. Dünya Savaşı'na gireceğiz."