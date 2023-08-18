ABD’li kuruluş: Kürdistan Bölgesi ekonomik çeşitlilik yolunda

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ABD’li kuruluş The Atlantic Council of United States, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin reformlarıyla ilgili olarak, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Kürdistan Bölgesi'ni güçlendirme çabalarının bir parçası olarak artık ekonomik çeşitlendirme yoluna giriyor” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Atlantik Konseyi tarafından yayınlanan raporda, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti, (devlet dairelerinin dijitalleştirilmesi, idari reformlar, tarımsal kalkınma, bankacılık sisteminin iyileştirilmesi) dahil olmak üzere Kürdistan Bölgesi’ni çeşitli şekillerde güçlendirmeye çalıştı” ifadelerine yer verildi.

Ekonomik güçlendirme ve kalkınma konusunda raporda, “Güçlü bir ekonominin gelişimi, ülkedeki duruma göre değişen, birbirine bağlı birçok faktör gerektirir” denildi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin yerel yönetimlerin sorumluluk aldığı alanlara yatırım yaptığını8n kaydedildiği raporda, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin son turizm projesinin, bu hafta Başbakan Mesrur ​​Barzani'nin açılışını yaptığı Zaho'daki Delal Kordonu olduğu ifade edildi.

Rapor şöyle devam etti:

“Ekonomik büyüme ve refah, açık bir pazar gerektirir. Serbest ve adil rekabeti teşvik eder, engelleri azaltır ve işletmelerin gelişimi için eşit koşullar sağlar.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin stratejilerinden biri de yoksullukla mücadele etmek ve herkes için fırsatlar sağlamaktır. Bu amaçla, örneğin küçük işletmelere ve genç girişimcilere mali destek sağlanması ve Kürdistan Bölgesi'ne hizmet edecek yenilikçileri ve akademisyenleri istihdam etmek için doğrudan bir iletişim kanalı oluşturmayı amaçlayan Yenilik Enstitüsü'nün kurulması gibi çeşitli girişim öneriler olmuştur.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, mali sistemde eksiklikler olduğunu kabul etti. Bu nedenle Kürdistan Bölgesi'ndeki bankacılık sistemini standardize ederek sistemdeki eksiklikleri gidermeye çalışmıştır.”

Başbakan Mesrur ​​Barzani, 14 Haziran'da Cihan Bankası'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, bankacılık sisteminin Kürdistan Bölgesi ekonomisini güçlendirmenin temel direği olduğunu söylemişti.

1961’de kurulan ABD Atlantik Konseyi, uluslararası ilişkiler alanında çalışmalar yürütmektedir.