Beyaz Saray: Kuzey Kore’yle ön koşulsuz görüşmeye hazırız

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Kirby, Kyodo News'e verdiği röportajda, Kuzey Kore'nin, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına ilişkin ön koşulsuz görüşme tekliflerine olumlu yanıt vermediğini ancak teklifin hala geçerli olduğunu belirtti.

Kirby, "Kuzey Kore ile masaya oturup ön koşulsuz müzakereye hazırız" ifadesini kullandı.

Kuzey Kore'nin teklife cevap vermemesine ilişkin, Kim Jong-un'un görüşmeye istekli olmadığı yorumunu yapan Kirby, "Ülkemizin, Koreli ve Japon müttefiklerimizin güvenliğini ve çıkarlarını savunmak için her şekilde hazır olmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Kirby, bölgesel güvenliği sağlamak adına daha önce faaliyetlerde bulunduklarını ve gerekli görülmesi halinde bu faaliyetleri tekrarlayabileceklerini vurguladı.

ABD, GÜNEY KORE VE JAPONYA İLE İLİŞKİLERİNDE "YENİ BİR DÖNEM" ARAYIŞINDA

Öte yandan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Güney Kore ve Japonya ile üçlü ilişkilerde "yeni bir dönem" arayışında olduğunu belirtti.

Basın toplantısında konuşan Sullivan, Biden'ın göreve gelmesinden bu yana Güney Kore ve Japonya ile hem ikili hem de üçlü ilişkilere odaklandığını ifade etti.

Sullivan, ABD, Güney Kore ve Japonya liderlerinin buluştuğu Camp David Zirvesi'nin, üçlü işbirliği adına yeni bir dönemin başlangıcı olacağını kaydetti.

İşbirliğinin üç ülkenin de yararına olacağına inandıklarını belirten Sullivan, "Pek çok açıdan bu zirve, Başkan Biden'ın göreve başlamasından beri yapım aşamasındaydı. O, bu ilişkilerin her birine, bu ittifakların her birine, Japonya ve (Güney) Kore ile ikili ilişkilere ve tabii ki üçümüz arasındaki üçlü ortaklığa çok odaklandı" dedi.

Sullivan, Çin'in, ABD'ye yönelik yeni bir Asya-Pasifik NATO ittifakı kurmaya çalıştığı eleştirisine karşı, ortaklık görüşmelerinin kimseye karşı değil, "özgür, güvenli ve müreffeh" Hint Pasifik bölgesi için gerçekleştirildiğini ifade etti.

Japonya ve Güney Kore ile yıllardır devam eden işbirlikleri süresince Hint Pasifik bölgesinde istikrar ve güvenliği korumaya yardımcı olduklarının altını çizen Sullivan, bölgedeki Çin dahil tüm ülkelerin ekonomik bakımdan iyi durumda olmasını sağlayacak koşulları yarattıklarını kaydetti.

CAMP DAVID'DE ASKERİ İŞBİRLİĞİ PLANLARI YAPILMASI BEKLENİYOR

ABD, Japonya ve Güney Kore arasında Camp David'de yapılacak zirvede bu ülkelerin savunma ve güvenlik konularında işbirliğini derinleştirmeleri bekleniyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, 28 Temmuz'da yayımladığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın 18 Ağustos'ta Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'u Washington DC yakınlarındaki Camp David yerleşkesinde ağırlayacağını bildirmişti.